Abbandonano rifiuti in strada a Salerno, residenti in azione per ripulire la zona. E’ accaduto nel quartiere di Fratte, precisamente in via Michele Peluso.

La segnalazione di quanto accaduto ci arriva da alcuni lettori residenti nella strada presa di mira dagli incivili che hanno dato vita ad una vera e propria discarica a cielo aperto. Qualcuno, infatti, per disfarsi di assi in legno e vecchi infissi rimossi ha pensato di gettarli al di sotto di un muretto posto ai margini della strada, tra la fitta vegetazione che però non ha nascosto il materiale abbandonato.

Cumuli di materiale ingombrante a pochi metri dalle abitazioni e dalle auto dei residenti parcheggiate in strada. E’ per questo motivo che questa mattina un uomo che abita nella zona ha deciso di procedere in autonomia alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area trasformata in discarica.

Allo stesso modo altri residenti di quella strada, tra cui anziani, muniti di scope e palette hanno raccolto la spazzatura gettata sui marciapiedi.

Ancora una volta tocca dunque ai cittadini darsi da fare per ripristinare il decoro in alcune zone della città troppo spesso prese di mira dagli incivili.