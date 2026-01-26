E’ stato denunciato il 51enne di Salerno che sabato sera ha colpito con un machete un nordafricano che aveva tentato di rubare all’interno della sua abitazione in via Ostaglio.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della locale Compagnia, lo straniero avrebbe prima commesso un furto di generi alimentari e poi è stato colto con le mani nel sacco a casa del 51enne che, afferrato il machete, lo ha inseguito e colpito.

Trasportato dai sanitari all’ospedale “Ruggi”, è stato dimesso successivamente e per lui sono state avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale.

Il nordafricano, inoltre, è stato denunciato alla Procura per furto e per tentato furto.