Alle prime ore di questa mattina a Salerno la Polizia ha condotto un’importante operazione di prevenzione e controllo del territorio nel centro storico cittadino.

Gli agenti della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S. e della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno individuato diversi locali adibiti ad abitazione in condizioni irregolari e di sovraffollamento. Inoltre, durante l’operazione sono stati identificati alcuni cittadini stranieri senza documenti validi per il soggiorno, le cui posizioni sono attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno.

L’operazione rientra nelle più ampie attività di prevenzione della Questura, finalizzata a monitorare il territorio e ad intervenire su situazioni di irregolarità, garantendo la sicurezza e la dignità dei cittadini come stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

La Polizia ha controllato inoltre 111 persone, di cui 16 sono state trovate con precedenti e 12 cittadini extracomunitari. Gli agenti hanno poi verificato il rispetto del Codice della Strada su 62 veicoli, 5 moto elevando 2 verbali.