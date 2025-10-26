A Salerno la “banda della borsa” continua a colpire. Sono diverse le segnalazioni giunte dai social negli ultimi giorni che raccontano di episodi simili tra loro e che vedono vittime soprattutto le donne anziane.

Con la scusa di chiedere un’informazione stradale i malintenzionati si avvicinano all’auto in sosta e, senza che il conducente se ne accorga, mentre sta uscendo dall’abitacolo rubano la borsa poggiata sul sedile passeggero. Poi si danno alla fuga facendo perdere ogni traccia.

I furti si sono verificati in varie zone della città, tra cui Mariconda, Mercatello e Torrione. Gli ultimi casi risalgono a venerdì pomeriggio, ma anche nei giorni precedenti i familiari delle persone derubate hanno denunciato su Fb quanto accaduto, mettendo in allerta tutta la cittadinanza.

Inoltre le vittime hanno raccontato che i ladri, dopo aver messo a segno il colpo, sarebbero saliti su una Mercedes scura per poi fuggire.

Le Forze dell’Ordine, informate dei vari episodi, stanno indagando per risalire ai responsabili.