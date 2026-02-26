E’ stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 33enne dell’Est Europa.

Il fatto è avvenuto in piazza della Concordia a Salerno quando, a seguito della segnalazione dei cittadini che avvertivano di un uomo intento a chiedere soldi per parcheggi già a pagamento, la Polizia Municipale è intervenuta. Al momento dell’identificazione con la richiesta dei documenti, il 33enne ha dato in escandescenze tentando poi di fuggire spintonando gli agenti.

Gli uomini del Comandante Rosario Battipaglia lo hanno prontamente bloccato riportando la calma nella piazza.

Intanto per il 33enne si avvierà l’iter dell’espulsione dal territorio nazionale.