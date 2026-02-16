Salerno: cane azzanna una bambina e la ferisce. Trasportata in ospedale
Paura questa mattina nella Villa Comunale di Salerno quando una bambina di due anni, figlia di una coppia di nazionalità bengalese, è stata improvvisamente aggredita da un cane di razza pastore belga.
L’animale ha morso la bimba alla testa prima che i genitori potessero intervenire per difenderla, poi ha mollato la presa.
La piccola è stata trasportata al “Ruggi” per le cure necessarie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo.
Su quanto accaduto indaga la Polizia Municipale che dovrà mettersi sulle tracce del proprietario del cane, probabilmente sfuggito dal guinzaglio. Saranno utili anche le telecamere di videosorveglianza.