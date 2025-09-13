Ieri la Squadra Volante della Questura di Salerno è intervenuta sulla spiaggetta di Santa Teresa dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa alla presenza di uno straniero sorpreso a fare atti osceni in luogo pubblico.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, lo hanno individuato e hanno messo fine al comportamento che aveva destato allarme tra i presenti, accompagnandolo negli uffici della Questura per le procedure di identificazione e gli adempimenti di legge.

Considerate le sue condizioni e la situazione riscontrata, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari ed è stato denunciato.

L’episodio rientra nei servizi di vigilanza e tutela del decoro urbano disposti dal Questore Giancarlo Conticchio, finalizzati a garantire la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici cittadini, particolarmente frequentati da famiglie e giovani.