Ieri mattina la Polizia di Stato, con unità della Squadra Mobile di Salerno e con il supporto di unità dei Reparti Prevenzione Crimine “Campania” e “Basilicata”, di unità cinofile antidroga e antiesplosivo e di operatori della Polizia Scientifica, ha svolto un’attività ad alto impatto che ha visto l’impiego di oltre 100 agenti, volta al contrasto della criminalità diffusa, della detenzione abusiva di armi e del traffico di sostanze stupefacenti nell’area orientale di Salerno.

Sono state eseguite numerose perquisizioni locali e personali nei confronti di appartenenti al tessuto criminale cittadino e controlli in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e da maggiore densità abitativa di pregiudicati.

Un uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e di droga ai fini di spaccio. Nello specifico sono stati trovati una pistola Taurus calibro 9 con matricola abrasa e caricatore rifornito di 6 munizioni e circa 50 grammi di hashish. Era già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di armi e stupefacenti.

Inoltre un giovane è stato arrestato per detenzione di arma clandestina dato che in casa sua è stata trovata una pistola Smith & Wesson calibro 38 sp. con matricola alterata da segni di punzonatura.

L’area di intervento è stata presidiata da equipaggi che hanno controllato 232 persone e 113 veicoli. L’operazione si inquadra in una più ampia e articolata azione d’intervento intrapresa nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato dopo alcuni episodi delittuosi accaduti nella zona orientale anche con l’utilizzo di armi da fuoco, dopo i quali sono state arrestate 6 persone per reati in materia di armi e stupefacenti e sono state sequestrate 4 armi da fuoco clandestine, una delle quali modificata, numerose munizioni di vario calibro, circa 1 chilo e mezzo di cocaina, 250 grammi di hashish, oltre 100 grammi di eroina, 1700 euro in contati ritenuti provento di spaccio. Il quantitativo di cocaina scoperto, se immesso sul mercato, avrebbe consentito di ricavare oltre 7.500 dosi, che avrebbero fruttato al dettaglio all’incirca 150.000 euro.