Lunedì mattina la Polizia di Stato, attraverso la Squadra Mobile di Salerno, ha denunciato un 18enne residente in provincia di Napoli per tentata truffa aggravata ad anziani.

Alle ore 10.30 circa un 84enne di Salerno ha allertato il 113 poiché vittima di un tentativo di truffa telefonica da parte di un soggetto che, qualificandosi come un appartenente alle Forze di Polizia, ha detto all’anziano di risultare intestatario di un’auto coinvolta nella commissione di reati contro il patrimonio.

Il truffatore ha spiegato che, qualora l’84enne non avesse consegnato ad un loro incaricato, giunto di lì a poco, preziosi e denaro per consentire il confronto con la presunta refurtiva sequestrata, sarebbe stato costretto a subire una perquisizione in casa per la ricerca e il sequestro del materiale in questione.

L’immediato intervento della Squadra Mobile ha permesso di individuare e fermare il ragazzo nei pressi dell’abitazione della vittima. Poi è stato portato negli Uffici della Questura per l’identificazione e gli ulteriori approfondimenti. Così si è accertato che era stato inviato sul posto da altri complici con l’incarico di farsi consegnare i beni dell’anziano.

Per il 18enne è stato emesso il foglio di via da Salerno dal Questore. Quest’ultimo raccomanda ai cittadini, e in particolare alle persone anziane, di chiamare sempre e comunque il Numero Unico di Emergenza 112 in presenza di situazioni sospette o richieste anomale, poiché rappresenta un punto fermo della sicurezza e lo strumento più immediato ed efficace per ricevere assistenza e tutela da parte delle Forze di Polizia.