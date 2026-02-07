Sono iniziate le riprese a Salerno del documentario “Sulle orme di Alfonso Gatto”, il poeta a cui sono dedicati diversi graffiti nei vicoli della città a lui cari. Descriveva Salerno come una città che “abitava dentro, nelle piazze, nelle trattorie, nei caffè, nelle case-rifugio che odoravano di tabacco e di carta amalfitana”.

Nato a Salerno il 7 luglio 1909, Gatto morì a seguito di un incidente stradale avvenuto a Capalbio. Era l’8 marzo 1976 e in occasione dei 50 anni da quel tragico evento il regista Maurizio Fiume ha voluto dedicargli 50 minuti di documentario.

Aspirazione del lavoro è far riecheggiare le sue poesie nelle vite di oggi. Vicino alla corrente degli Ermetici, Gatto riconosceva il suo difficile temperamento, per cui è divenuta celebre la sua affermazione: “Forse è più dolce piangermi che avermi”. Durante la sua vita peregrina l’autore salernitano abbracciò diverse arti, dalla pittura, alla poesia, ai servizi giornalistici fino alla politica e prese parte alla Resistenza.

Quando era lontano da Salerno, Gatto pensava alla città con una velata nostalgia: “Salerno, rima d’inverno, o dolcissimo inverno”. Era solito frequentare la zona del porto, piazza Portanova, le Fornelle, via Mercanti, il Castello, i suoi adorati vicoli come quello della Corte Antica.

“Sulle orme di Alfonso Gatto” è scritto e diretto dal giornalista salernitano Marcello Napoli, tra i maggiori conoscitori dell’universo gattiano. Nei panni del poeta, protagonista di alcune ricostruzioni nei suoi luoghi iconici, l’attore, anch’egli salernitano, Yari Gugliucci che già in passato in alcuni reading teatrali si è confrontato con le liriche di Gatto.