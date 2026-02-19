Abbatte i paletti e la segnaletica stradale con un veicolo e si dà alla fuga.

E’ accaduto questa notte a Salerno in Piazza Malta, all’angolo con via Francesco Volpe. Il conducente, per cause al momento sconosciute, è finito sui paletti che delimitano il marciapiede abbattendoli e distruggendo anche parte della segnaletica. Non è chiaro se a causare gli ingenti danni sia stata un’auto oppure un mezzo più grosso come un furgone o un autobus.

Invece di fermarsi, però, chi era alla guida ha pensato di fuggire.

Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per verificare i danni provocati e mettersi sulle tracce del responsabile. Potranno essere utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Ad occuparsi del ripristino della strada le squadre di PISSTA.