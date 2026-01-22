Salerno: 3 quintali di prodotti ittici non sicuri su un furgone nei pressi del mercato ittico. Scatta il sequestro
Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di Polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, oggi ha sequestrato nelle vicinanze del mercato ittico di Salerno una ingente quantità di pescato.
Il tutto era sprovvisto di etichettatura e di ogni altra informazione sulla tracciabilità ed è quindi risultato potenzialmente pericoloso per il consumo umano.
L’operazione, eseguita dai militari della Sezione Operativa Navale di Salerno coadiuvati dal personale veterinario della locale ASL si è conclusa con il sequestro di tre quintali di prodotti ittici per un valore stimato di circa 6.000 euro.
Elevate poi due sanzioni amministrative ai legali rappresentanti di imprese che operavano nel settore, una delle quali già contravvenzionata per mancanze simili. Il pescato, intercettato a bordo di un furgone durante un controllo su strada, è stato avviato alla distruzione su indicazione dell’Autorità sanitaria intervenuta.
I controlli delle Fiamme Gialle continueranno serrati per assicurare il rispetto della normativa di settore che prevede rigide disposizioni per la tutela dei consumatori e del mercato.