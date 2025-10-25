Festa a Battipaglia per i 100 anni della signora Elvira Panico.

La nonnina neo centenaria ha festeggiato insieme ai familiari e agli affetti un traguardo straordinario, frutto di un lungo cammino vissuto con costante e amorevole dedizione per la famiglia.

“In questo giorno speciale, come Amministrazione, ti auguriamo di continuare a vivere nell’ amore accanto ai tuoi affetti più cari, affinché i tuoi desideri si avverino sempre” ha affermato la sindaca Cecilia Francese, presente all’evento speciale e che per l’occasione ha portato in dono una pergamena di augurio da parte della comunità.