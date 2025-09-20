Salernitano morto dopo l’uso del taser. Dall’autopsia non emergono patologie
Non sarebbero stati riscontrati difetti congeniti o patologie, se non una lieve insufficienza mitralica: sarebbero questi i primi esiti dell’autopsia fatta sul corpo di Claudio Citro, 41enne originario di Salerno morto il 15 settembre in ospedale dopo essere stato bloccato con il taser dalla Polizia nella frazione di Massenzatico a Reggio Emilia.
A far luce su quanto accaduto saranno fondamentali gli esiti delle analisi istologiche, tossicologiche e della genetica forense. Gli inquirenti non escludono una concomitanza di fattori. I risultati dell’esame autoptico saranno depositati entro 90 giorni.
Per la sua morte sono finiti nel registro degli indagati 3 poliziotti e il taser ora verrà sottoposto ad accertamenti.
