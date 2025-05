E’ diventato un momento da dimenticare l’addio al celibato di un salernitano che, insieme ad altri 14 concittadini, sabato scorso è stato aggredito nello Stadio di Zagabria durante la partita della Dinamo. Sei i feriti, di cui tre che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. Uno di loro ha riportato una grave ferita ad un occhio e dovrà subire un intervento chirurgico.

Il gruppo di salernitani era giunto in Croazia giovedì per festeggiare l’amico in procinto di sposarsi. Sabato sera hanno deciso di andare a vedere la partita contro lo Slaven Belupo allo Stadio Maksimir.

Hanno acquistato i biglietti per assistere in curva, ma in una zona tranquilla, fin quando una persona incappucciata gli ha chiesto da dove venissero e uno di loro ha risposto di essere italiani.

In quel momento i salernitani sono stati accerchiati da un gruppo di persone a volto coperto che li hanno aggrediti a calci e pugni. I ragazzi, spaventati e feriti, si sono allontanati dallo Stadio e hanno chiesto aiuto alla Polizia.

Soltanto dopo un’ora di attesa, come si legge su “La Città”, sono stati portati in Centrale per denunciare il terribile accaduto e in seguito un’ambulanza ha trasportato i feriti in ospedale.

L’esposto è stato trasmesso all’Ambasciata italiana a Zagabria che dovrà appurare quanto accaduto.