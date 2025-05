Ci sono ancora speranze per la salvezza della Salernitana dopo la vittoria di questa sera contro il Cittadella allo Stadio “Tombolato” con il risultato di 0-2 (Hrustic 11′, Nwankwo 75′).

I granata salgono infatti a 42 punti, guadagnando terreno nella lotta per evitare la retrocessione diretta. La squadra accede così ai playout, mantenendo viva la speranza di salvare la categoria.

La vittoria odierna, infatti, non garantisce la salvezza immediata, ma permette alla Salernitana di avere una possibilità in più di restare in Serie B, partecipando ai playout il 19 e 24 maggio contro il Frosinone (43 punti), l’altro team a rischio retrocessione.

Salernitana e Cittadella prima del match di stasera erano entrambe a 39 punti in una zona della classifica delicata, con cinque squadre racchiuse in un solo punto tra il 15° e il 19° posto.

La partita pendeva sui granata come un vero e proprio “dentro o fuori” e dopo il risultato al “Tombolato” potranno accedere ai playout per continuare a sperare nella salvezza.

Retrocessione diretta questa sera in Lega Pro per Cosenza, Sampdoria e Cittadella.