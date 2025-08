Ennesimo stop per la Salernitana.

la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso della Salernitana sul rinvio del playout con il Frosinone e la fissazione di nuove date.

Questa sentenza conferma l’impossibilità di un ripescaggio in Serie B.

Sulla questione si era già pronunciato il Tribunale Federale che aveva respinto il reclamo presentato dai granata.

All’udienza di questa mattina, erano presenti per il club granata i legali Salvatore Sica e Francesco Fimmanò, l’avvocato Gabriele Nicolella per la Lega B, l’avvocato Carlo Vitalini Sacconi e l’avvocato Carolina Romei in rappresentanza della Sampdoria e l’avvocato Mattia Grassani per la società Frosinone Calcio.

