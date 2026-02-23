L’U.S. Salernitana 1919 solleva dall’incarico l’allenatore della prima squadra Giuseppe Raffaele ed il suo vice Giacomo Ferrari. Il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurandogli il meglio per il futuro personale e professionale.

La Salernitana ha deciso di esonerare Raffaele dopo la sconfitta contro il Monopoli. La squadra, che è al terzo posto in classifica di Lega Pro, attualmente è a quota 50 punti.

Sarà Serse Cosmi il nuovo allenatore dei granata, con l’accordo raggiunto in giornata prima della firma ufficiale.

L’ultima esperienza di Cosmi in panchina risale a tre anni fa in Croazia con il Rijeka. Allena dal 1987 esordendo nelle giovanili di Ellera. Successivamente ha guidato il Perugia (2000-2004), sua città natale, il Genoa (2004-2005), l’Udinese (2005- 2006) e il Palermo (2011).