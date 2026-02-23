Salernitana. Esonerato l’allenatore Giuseppe Raffaele, in panchina arriva Serse Cosmi
L’U.S. Salernitana 1919 solleva dall’incarico l’allenatore della prima squadra Giuseppe Raffaele ed il suo vice Giacomo Ferrari. Il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurandogli il meglio per il futuro personale e professionale.
La Salernitana ha deciso di esonerare Raffaele dopo la sconfitta contro il Monopoli. La squadra, che è al terzo posto in classifica di Lega Pro, attualmente è a quota 50 punti.
Sarà Serse Cosmi il nuovo allenatore dei granata, con l’accordo raggiunto in giornata prima della firma ufficiale.
L’ultima esperienza di Cosmi in panchina risale a tre anni fa in Croazia con il Rijeka. Allena dal 1987 esordendo nelle giovanili di Ellera. Successivamente ha guidato il Perugia (2000-2004), sua città natale, il Genoa (2004-2005), l’Udinese (2005- 2006) e il Palermo (2011).