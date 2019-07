Saldi fino al 70% presso lo store Piazza Italia al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana

Un’occasione imperdibile quella offerta dallo store Piazza Italia presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana, che propone ai suoi clienti look colorati ed estivi in saldo fino al 70%.

Da subito, infatti, è possibile acquistare i capi della collezione primavera/estate 2019 a prezzi scontati grazie ai saldi proposti dal marchio Piazza Italia, brand da sempre attento alla qualità dei suoi indumenti e al risparmio dei suoi clienti.

Stile colorato e alla moda quello proposto per questa stagione, con una varietà molto ampia di mise per tutti. Lo store, infatti, ha al suo interno spazi dedicati per donna, uomo e bambino con la linea kids, permettendo di abbinare l’abbigliamento di tutta la famiglia con leggerezza e allegria.

Colori vivaci per una calda estate da vivere con capi comodi e trendy che sono progettati per rispondere alle esigenze di tutti i clienti, da quelli che amano il casual a coloro che invece vestono elegante in ogni occasione.

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per vestire con le ultime tendenze grazie ai saldi Piazza Italia fino al 70%.

– Maria De Paola –

