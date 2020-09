Sala Consilina:il 6 settembre la “Passeggiata nel Creato” organizzata dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo

La Parrocchia di San Pietro Apostolo di Sala Consilina, guidata da don Domenico Santangelo, organizza per domenica 6 settembre la “Passeggiata nel Creato“, in occasione della 15^ Giornata Nazionale per la Custodio del Creato.

“Dal 1° settembre al 4 ottobre – afferma don Domenico – il Santo Padre e la Chiesa Italiana ci invitano a vivere il ‘Tempo del Creato’, inteso come celebrazione di preghiera e di azione a difesa del creato. Come comunità cristiana, la nostra Parrocchia vuole vivere una giornata di sensibilizzazione sui tempi dell’ecologia, attraverso un pellegrinaggio che ha l’obiettivo di lasciarci interrogare dal dono di Dio fatto attraverso la natura che ci circonda, per confrontarci insieme sulle modalità più corrette per custodire la bellezza della creazione e la presa in cura responsabile di quella cultura che deve scaturire da un impegno serio per salvaguardarne l’esistenza e la sua migliore valorizzazione“.

Il parroco invita tutte le persone e le realtà interessate a compiere questo cammino. L’appuntamento è domenica alle ore 9.00 presso la chiesa di San Pietro Apostolo; alle 9.20 l’inizio del percorso presso la salita di “Allegracore” in località San Raffaele.

Al termine del cammino (che durerà un paio d’ore circa), sarà celebrata la Santa Messa e ciascuno consumerà il pranzo nel rispetto delle norme anti-Covid.

Durante il cammino e nei momenti di convivialità tutti sono chiamati a rispettare le distanze di sicurezza, evitare di creare assembramenti, indossare la mascherina e disinfettare spesso le mani. Prima dell’inizio del cammino verrà misurata la temperatura corporea di ciascun partecipante.

– Paola Federico –