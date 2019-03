Sala Consilina:domani a “Teatro in Sala” di scena la Compagnia dei Teatranti con “Al Gran Cafè Chantant”

Grandi autori classici stanno caratterizzando il cartellone della XXIII edizione della rassegna nazionale “Teatro in Sala”, curata dall’associazione “I Ragazzi di San Rocco”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina.

Infatti, dopo William Shakespeare e Anton Cechov, sarà Eduardo Scarpetta il grande autore che caratterizzerà l’appuntamento in rassegna domani, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta”.

Nel teatro che è intitolato al grande Mario, nipote di Eduardo Scarpetta, l’Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia dei Teatranti” di Bisceglie metterà in scena “Al Gran Cafè Chantant”, per la regia di Enzo Matichecchia.

Il testo narra gli espedienti per campare di due coppie di teatranti di prosa classica alle prese con la crisi del settore di inizio Novecento, a causa dello straripante successo di una nuova forma di spettacolo, appunto il “Cafè chantant” o, in italiano, il caffè concerto, per lo più formato da numeri di arte varia.

Enzo Matichecchia, il regista della “Compagnia dei Teatranti”, non si è cimentato nella riduzione di una pochade francese bensì del testo originale di Scarpetta “Lu cafè chantant”, portandolo da 3 a 2 atti, rifacendo, aggiungendo e adattando la performance recitativa al gradimento di un pubblico sicuramente diverso da quello di fine ‘800, periodo in cui l’opera fu scritta.

– Annamaria Lotierzo –