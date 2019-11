Sala Consilina: un party alla Concessionaria Casalmotor per presentare la nuova Opel Corsa

In tanti ieri pomeriggio hanno varcato l’ingresso della Concessionaria Casalmotor a Sala Consilina per prendere parte ad una festa speciale ed imperdibile. “Party di Corsa” il nome dell’evento organizzato per scoprire la nuova Opel Corsa, citycar sportiva della nota casa automobilistica tedesca che si presenta in una veste completamente rinnovata e ancora più dinamica ed accattivante.

Per l’occasione è stato allestito nella concessionaria dei fratelli Casale un vero e proprio party, con buffet ricco di stuzzichini golosi, bollicine per un brindisi in compagnia, cocktail e musica dal vivo. Protagoniste d’eccezione della festa le Opel Corsa in mostra nello showroom, dai colori grintosi, la linea graffiante e disponibile anche nella simpatica e giovanile versione bicolor, con il tetto di una tonalità differente dal resto della vettura.

La nuova Opel Corsa unisce il piacere della guida quotidiana e tecnologie da grande auto ed è disponibile in versione benzina, diesel o 100% elettrica. Vanta un design puro e grintoso, dettagli sofisticati e materiali di qualità premium oltre alle tecnologie da grande auto con fari al vertice del segmento, connettività moderna e funzioni di sicurezza ai massimi livelli. Un’utilitaria ma dal carattere sportivo, un’auto a prova di futuro e che conquista davvero tutti, dai giovanissimi fino agli adulti. Nella nuova versione, inoltre, la forma incontra in un connubio perfetto la funzionalità e così Opel Corsa si conferma divertente da guidare, spettacolare nelle linee e al vertice della categoria.

Per scoprirla da vicino e coglierne tutta la bellezza basta recarsi direttamente presso la Concessionaria Casalmotor in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –