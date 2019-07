Con un’ordinanza il sindaco di Sala Consilina ha convalidato il sequestro cautelare di 8 suini detenuti in un allevamento ubicato sul territorio comunale, ordinando al titolare di provvedere all’abbattimento degli animali.

Tutto ha origine da un controllo effettuato nell’allevamento dal Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Veterinaria dell’ASL di Salerno – Distretto Sanitario di Sala Consilina e dai Carabinieri Forestali della Stazione di Padula da cui è scaturito il provvedimento di sequestro cautelativo sanitario degli animali in questione. Nel corso dell’attività di controllo effettuata dai veterinari e dai militari presso l’azienda è stato scoperto che il titolare deteneva 8 suini in una struttura non autorizzata.

Inoltre l’allevatore non è stato in grado di fornire alcuna certificazione sanitaria circa la provenienza degli animali controllati.

Di conseguenza è scattato il sequestro dei suini a causa delle violazioni per cui la normativa attualmente vigente prevede espressamente l’abbattimento e la distruzione degli animali trovati e sequestrati.

