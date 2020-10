In seguito alla positività al Covid-19 di un alunno di Atena Lucana che frequenta l’Istituto Comprensivo “Giovanni Camera” di Sala Consilina, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone fa sapere che verrà effettuata oggi pomeriggio la sanificazione dei locali della scuola dove l’alunno contagiato ha frequentato le lezioni.

Domani, martedì 6 ottobre, la scuola sarà regolarmente aperta così come nel pomeriggio si terranno le lezioni previste che verranno spostate tutte al piano non interessato dalla sanificazione. Resta isolata la classe frequentata dal ragazzo fino all’esito dei tamponi.

Nella mattinata di mercoledì 7 ottobre verranno invece effettuati i tamponi al personale entrato in contatto con l’alunno così come ai compagni di classe, come da elenco fornito dalla scuola.

– Chiara Di Miele –