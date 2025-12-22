Le rubano il portafogli e prelevano denaro dalla carta.

E’ quanto successo ad una donna di Sassano mentre si trovava nei pressi di via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina. Ignoti hanno preso il portafogli con i documenti, la patente di guida e la carta di debito.

Dopo poco si è accorta dell’accaduto capendo di essere stata derubata e la figlia si è accorta, grazie all’app delle Poste, che qualcuno aveva prelevato tramite varie operazioni circa 600 euro presso l’ATM della filiale della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio.

E’ stata sporta denuncia e sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che stanno raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.