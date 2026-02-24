La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio Ente di Formazione Faidee ha rinnovato anche per quest’anno il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, rappresentato dalla Dirigente scolastica Antonella Vairo.

L’accordo prevede l’attivazione di un percorso formativo dedicato allo sviluppo delle competenze digitali, inserito nei PCTO e rivolto agli studenti del triennio.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento – afferma la presidente Aquino – alla Dirigente Antonella Vairo, al corpo docente e in particolare all’ingegnere Rosciano, per l’avvio di questo percorso di 60 crediti destinato agli studenti, a partire dalle classi quinte. Si tratta di un’opportunità significativa nell’ambito della Formazione Scuola–Lavoro, che consentirà ai ragazzi di conseguire gratuitamente la certificazione Eipass, oggi sempre più richiesta nel mondo accademico e professionale. Ancora una volta, la collaborazione tra scuola, associazioni e realtà del territorio dimostra quanto sia possibile costruire progetti concreti e di qualità per i nostri giovani”.