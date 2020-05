Sala Consilina: riapre “Dino Park”, il parco giochi per bambini realizzato dalla DFL Lamura

Riapre i suoi cancelli a partire da oggi pomeriggio “Dino Park”, il parco giochi per bambini in via Santa Maria degli Ulivi a Sala Consilina, realizzato dalla DFL Lamura.

La preziosa area dedicata al divertimento dei più piccoli è stata chiusa, così come previsto dalla normativa, a causa del lockdown che ha fatto seguito all’emergenza epidemiologica, ma da oggi può riprendere ad accogliere i suoi piccoli ospiti e dare modo, così, di avere qualche ora di spensieratezza all’aria aperta. “Dino Park” riapre in piena sicurezza, come stabilito dai Protocolli in materia, a tutela della salute dei bambini e dei loro accompagnatori.

Ricordiamo che il parco giochi è stato inaugurato nel novembre dello scorso anno. Sorge in un’area di proprietà del Comune di Sala Consilina, “adottata” dalla DFL Lamura che si è fatta carico dell’acquisto, del montaggio e della manutenzione dell’arredo e del verde del parco.

Tutte le giostrine sono a norma così come la pavimentazione e la recinzione che danno maggiore tranquillità ai genitori. “Dino Park” può essere utilizzato da tutti, anche da bambini con difficoltà motorie, grazie all’assenza di barriere architettoniche. E’ pubblico e chiunque può portarvi, a ripartire da oggi, i propri bambini.

– Chiara Di Miele –