Sala Consilina piange la dipartita di uno dei più importanti ricercatori e studiosi di fonti orali presenti sull’intero territorio nazionale. All’età di 89 anni, infatti, nella sua abitazione ubicata in via Nazionale, si è spento il Prof. Giuseppe Colitti, già docente di Lettere presso l’Istituto Tecnico Industriale “Girolamo Gatta” di Sala Consilina.

Ha speso la sua vita nello studio e nella ricerca di fonti orali, tanto da aver realizzato un archivio sonoro di oltre 2.500 ore di registrazioni, iniziate agli inizi degli anni ’70, riconosciuto di interesse storico dalla Soprintendenza agli Archivi della Campania. Profondo studioso e conoscitore del dialetto, degli usi, costumi e tradizioni di Sala Consilina, Giuseppe Colitti ha dato alle stampe molte pubblicazioni, tra cui “L’anello della memoria”, “Lungo le vie degli antichi sapori”, “Quando la vita si cantava”, “Il tamburo del diavolo. Miti e culture del mondo dei pastori”, “Lo sguardo al cielo. Credenze e magie tradizionali”, “Popolo e Risorgimento nelle fonti del Vallo di Diano”, “Cantare per comunicare”.

Il Prof. Giuseppe Colitti è stato anche Presidente del Centro Studi e Ricerche “Pietro Laveglia” di Sala Consilina. “Per Sala Consilina è una perdita enorme – ha riferito il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano – Il prof. Colitti ha realizzato un patrimonio culturale di inestimabile valore ed è stato un riferimento per intere generazioni. A lui va il ringraziamento per tutto quanto ha fatto per la ricerca e per lo studio delle tradizioni della nostra comunità, rappresentando una fonte inesauribile che è custodita gelosamente nei nostri archivi, a servizio soprattutto delle generazioni future che vogliono scoprire le proprie radici ed il passato dei loro avi”.

I funerali del Prof. Giuseppe Colitti avranno luogo domani pomeriggio, domenica 7 settembre, alle ore 16.30, presso la Chiesa della SS Annunziata di Sala Consilina.