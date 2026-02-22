Incidente stradale questa mattina a Sala Consilina sulla Provinciale 49.

Per cause da accertare il conducente di una Peugeot, un uomo di Capaccio Paestum, ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere contro un muro. Nel violento impatto è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale a Polla.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.