Sala Consilina, lavori tra via Mezzacapo e via Macchia Italiana. Gruppo Positivo:”Una spesa esagerata”

“Coi fondi dell’asse viario Cavour/Fratelli Bandiera, Sala Viva ha appena terminato i lavori di allargamento della strada che unisce via Mezzacapo a via Macchia Italiana. Finalmente un’opera importante per la viabilità a Sala Consilina!”. Con queste parole il gruppo di minoranza “Positivo Si Cambia” interviene sulla questione che riguarda una strada molto trafficata a Sala Consilina e accusa apertamente la maggioranza di non aver migliorato la viabilità nel paese.

“Era ora di vedere un piano di azione per la mobilità e la viabilità a Sala, ma immaginavamo un intervento importante, con un risultato di valore per la vita dei cittadini – continuano – E invece, ecco un’altra perla dell’Amministrazione comunale: una casa acquistata e abbattuta, una strada che creava e continua a creare grandi difficoltà agli automobilisti, una spesa economica esagerata se si pensa agli effetti, praticamente nulli, ottenuti. Stiamo messi bene”.

“Positivo aveva proposto un’alternativa che non è stata presa in considerazione – concludono – Oggi con un manifesto riproponiamo le nostre domande su questo inutile spreco di soldi comunali, lavoro, soldi comunali, progettazione, soldi comunali, tempo degli uffici e dei tecnici, soldi comunali. Oggi proponiamo le domande, con la speranza che questa maggioranza voglia dare le risposte ai cittadini”.

– Annamaria Lotierzo –