Sala Consilina: la Cosilinauto riparte alla grande con il nuovo Showroom Alfa Romeo e Jeep in via Fontanelle

Dal 4 maggio la Cosilinauto srl, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, riparte alla grande e lo fa con una nuova sede in via Fontanelle a Sala Consilina.

Sono passati più di 50 anni dalla vendita della prima auto, eppure nella Concessionaria della Famiglia Auleta si è sempre pronti a ripartire. Il nuovo Showroom di via Fontanelle è molto più grande e consentirà di esporre tutte le auto Alfa e Jeep in pronta consegna.

Una ripartenza importante, dopo la sospensione delle ultime settimane a causa dell’emergenza sanitaria, ed in totale sicurezza dato che sono state adottate tutte le misure per evitare il contagio da Covid-19 così come impongono le recenti normative: il personale della Cosilinauto srl si è sottoposto al tampone e per tutti il risultato è negativo, tutti i locali commerciali sono stati sanificati, sono stati installati espositori e distributori di gel disinfettante per le mani e sono state prese tutte le precauzioni per evitare assembramenti e gestire il contatto con i clienti in totale sicurezza.

“Noi ci crediamo e ripartiamo alla grande – fanno sapere dalla Cosilinauto srl -. Il nuovo Showroom è realizzato per offrire ai clienti tutti i servizi che ci contraddistinguono da decenni ma in uno spazio più ampio. L’officina rimarrà nella vecchia sede di Trinità. Come sempre sarà possibile scoprire tutti i dettagli delle auto nuove Alfa Romeo e Jeep oltre ad una vasta gamma di usato garantito“.

La Cosilinauto srl vi aspetta nel nuovo Showroom in via Fontanelle a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –