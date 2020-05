Sala Consilina: il Sindaco rimodula l’accesso al Cimitero comunale. Eliminata la prenotazione telefonica

Con un’ordinanza il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha disposto la rimodulazione del sistema di accesso al Cimitero comunale. Viene eliminata la preventiva prenotazione telefonica e viene innalzato il numero massimo di persone ammesse che da 15 passa a 30 per volta, per un periodo non superiore a trenta minuti. Fermo restando il numero massimo di persone ammesse all’interno del sito (30), al fine di prevenire assembramenti esterni al cimitero è nelle facoltà del personale comunale addetto al controllo e alla vigilanza del varco di accesso e uscita di modulare gli ingressi secondo il criterio “tante persone escono tante ne entrano”.

Qualora l’applicazione di questo criterio non sia sufficiente ad impedire assembramenti esterni, i visitatori in attesa per l’accesso devono attendere all’interno del proprio veicolo, usufruendo dell’ampia area di sosta, e rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per agevolare la fruizione dilazionata del cimitero, in aggiunta ai giorni e agli orari di apertura già fissati con l’ordinanza n. 25, sarà garantita l’apertura anche la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Gli orari e i giorni di apertura sono: dal lunedì al sabato – fascia antimeridiana: primo ingresso ore 9:00 – ultimo ingresso ore 12:30 – fascia pomeridiana: primo ingresso ore 15:00 – ultimo ingresso ore 18:30; domenica – fascia antimeridiana: primo ingresso ore 9:00 – ultimo ingresso ore 12:30.

Il sindaco raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità.

– Chiara Di Miele –