Sala Consilina: il Pullman Azzurro della Polizia Stradale sull’Area di Servizio per informare gli utenti

Un’occasione importante, quella dell’esodo estivo, per informare gli utenti e sensibilizzare gli automobilisti sulla guida sicura. Sono questi gli obiettivi che persegue la Polizia di Stato nel suo tour con il Pullman Azzuro lungo le autostrade italiane.

Oggi il Pullman Azzurro ha fatto tappa a Sala Consilina, presso l’Area di Servizio Ovest in direzione Sud, dove, in collaborazione con Anas e Autostrade per l’Italia, ha accolto i numerosi viaggiatori che si trovano a percorrere l’A2 per il periodo estivo.

Un folto gruppo di automobilisti è stato accolto dagli agenti che hanno spiegato con professionalità quali sono i rischi di chi guida in stato di ebbrezza, con l’uso inappropriato del cellulare o sotto effetto di stupefacenti. A tal proposito è stato installato un apposito percorso nel quale gli utenti, muniti di visore 3D, hanno potuto avanzare constatando quali siano effettivamente le conseguenze di una guida non sicura.

Nel Pullman Azzurro, che contiene le ultime dotazioni del settore tecnologico, è possibile prendere visione di filmati e slide informative sullo stile di guida e le regole comportamentali da tenere in viaggio.

Tanti i gadget anche per i bambini, che si sono avvicinati con curiosità insieme ai genitori al mondo della sicurezza stradale, per conoscere anche i sistemi di protezione adatti ai più piccoli.

– Maria De Paola –