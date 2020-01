Sala Consilina: il 25 gennaio grande festa per i 60 anni dell’indirizzo tecnico Geometra del “Cicerone”

Una festa per tantissimi ex alunni ed ex docenti si svolgerà sabato 25 gennaio per celebrare i 60 anni dell’indirizzo tecnico Geometra di Sala Consilina (attualmente denominato Costruzioni, Ambiente e Territorio), Istituto in cui migliaia di ragazzi del Vallo di Diano e dei comuni limitrofi hanno maturato fondamentali competenze utili per affermarsi professionalmente.

L’appuntamento è alle ore 16.00 nell’Aula Magna del plesso C.A.T. in via Carlo Pisacane a Sala Consilina. La partecipazione all’evento è estesa a tutti gli ex allievi che si sono diplomati presso l’ex Istituto Tecnico “De Petrinis”, oggi “Marco Tullio Cicerone” diretto dal Dirigente Scolastico Antonella Vairo.

Un indirizzo che negli anni si è rinnovato ed ampliato, dando la possibilità anche agli adulti di poter completare il loro percorso scolastico e conseguire il diploma di geometra, per merito dell’attivazione del corso serale nel 2015.

In occasione dell’evento, il geometra Alberto Venosa, presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno, premierà Giuseppe De Nigris, neodiplomato con una votazione di 100/100 nell’anno scolastico 2018/19. Alcuni ex studenti testimonieranno l’importanza del diploma di Geometra e della sua elevata spendibilità nel mondo del lavoro.

La manifestazione si concluderà con un buffet e il taglio della torta per spegnere le 60 candeline.

– Chiara Di Miele –