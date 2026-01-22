Continua a Sala Consilina la XXIX edizione della rassegna di arti performative Teatro in Sala, con la direzione artistica de “I Ragazzi di San Rocco”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la Banca Monte Pruno.

Domenica 25 gennaio, con inizio alle 18.30, nella cornice del Teatro Comunale “Mario Scarpetta” la Compagnia Teatrale Le Ombre rappresenterà lo spettacolo “L’Altalena”, con la regia di Gianni D’Amato.

In una stanza sospesa tra il reale e l’insondabile tre uomini (un industriale, un professore e un militare) si trovano senza motivo apparente. La stanza assume i contorni di un purgatorio moderno. Tre porte colorate diventano non solo varchi simbolici, ma rappresentazioni delle loro personalità. La regia di Gianni D’Amato punta a focalizzare lo spettro di visioni sul senso della vita dei tre personaggi de “L’Altalena”.

Lo spettacolo della Compagnia Teatrale Le Ombre sarà preceduto da una conversazione con il musicista di Sala Consilina Antonio Porpora, batterista e percussionista che ha già calcato i palcoscenici di mezza Europa ma che ha mantenuto saldo il contatto con la terra d’origine.

In occasione dell’appuntamento di Teatro in Sala, dalle 16 alle 20 sarà aperto ai visitatori anche il MASC – Museo Archelogico di Sala Consilina, accanto al Teatro Scarpetta, grazie ad un accordo tra l’Amministrazione comunale e la Direzione Regionale dei Musei Nazionali.

Il costo del biglietto per il ricco appuntamento a Teatro in Sala di domenica 25 gennaio è di soli 7 euro.

È possibile prenotare il posto in sala scegliendolo su pianta telefonando al 350-9305245.