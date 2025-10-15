Sara Safe Factor è il tour dedicato agli studenti che Sara Assicurazioni, in collaborazione con ACI Sport e Automobile Club d’Italia, mette in pista da oltre 15 anni per sollecitare i giovani a una guida più sicura e consapevole.

Venerdì 24 ottobre farà tappa anche a Sala Consilina quando al Teatro Comunale “Mario Scarpetta” a partire dalle 10.00 si terrà un interessante appuntamento dal titolo “In strada e in pista vincono le regole” alla presenza del pilota Andrea Montermini. L’iniziativa è fortemente voluta dall’Agenzia Ricciardone – Sara e Delegazione ACI e gode del patrocinio del Comune.

Forte l’impegno del delegato ACI Michele Calandriello che ha fornito il suo supporto operativo per far sì che Sara Safe Factor arrivasse anche tra i giovani studenti del Vallo di Diano.

Il progetto ha incontrato circa 140.000 studenti delle scuole superiori e delle Università italiane con testimonial accreditati, competenti e autorevoli. E’ giunto al suo 19° anno e ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dopo quello di vari Ministeri nelle precedenti edizioni.

Si tratta di un momento di confronto con i ragazzi neo patentati o prossimi a conseguire la patente su un argomento attuale come la sicurezza alla guida. Un incontro che vuole offrire spunti di riflessione e restare nella mente dei partecipanti. Grazie alla partecipazione di piloti professionisti che portano la loro diretta esperienza, fatta di regole precise e dell’utilizzo di sistemi per la sicurezza personale sia in gara sia su strada, i ragazzi possono apprendere l’importanza di una guida corretta e responsabile.

Sara è stata tra le prime compagnie di assicurazioni italiane a firmare la Carta europea della sicurezza stradale, piattaforma europea che riconosce la validità a livello internazionale dei progetti sulla guida sicura. Obiettivo della Carta è fare in modo che attori locali, regionali e nazionali di ogni Paese membro dell’Unione si impegnino per ridurre le vittime della strada con un “action plan” concreto articolato su un periodo di tre anni.

A Sala Consilina Andrea Montermini catturerà l’attenzione degli studenti. Driver di Formula 1, tre volte Campione International GT Open e Campione Italiano GT 2010, protagonista dei Campionati Internazionali GT, è legato da oltre 30 anni al marchio Ferrari. E’ suo lo sviluppo della Pagani Zonda o di varie serie di pneumatici per le più importanti case di produzione.