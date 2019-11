Sala Consilina: il 23 novembre da Casalmotor un Party speciale per scoprire la nuova Opel Corsa

“Party di Corsa!” sabato 23 novembre e scopri la nuova Opel Corsa alla Concessionaria Casalmotor a Sala Consilina.

A partire dalle ore 16.30 si potrà partecipare ad un divertente party alla scoperta della nuova Corsa, l’utilitaria sportiva della nota casa automobilistica tedesca a prova di futuro. La nuova Opel Corsa unisce il piacere della guida quotidiana e tecnologie da grande auto, disponibile in versione benzina, diesel o 100% elettrica.

La filosofia stilistica di nuova Corsa esalta la precisione dell’ingegneria tedesca e grazie ad un anteriore spettacolare e ad un profilo originale affascina da ogni punto di vista. Nel corso dell’evento targato Casalmotor sarà possibile scoprirne il design puro e grintoso, dove i dettagli sofisticati incontrano materiali di qualità premium e le tecnologie da grande auto con fari al vertice del segmento, connettività moderna e funzioni di sicurezza ai massimi livelli.

Al “Party di Corsa!” si potrà brindare con gustosi drink preparati per l’occasione e ascoltare musica in concessionaria scoprendo i particolari accattivanti di nuova Opel Corsa.

Appuntamento per sabato 23 novembre a partire dalle 16.30 presso la Concessionaria Casalmotor in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –