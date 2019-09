Sala Consilina: il 22 settembre torna la 31^ edizione della “Marcialonga”

Si terrà domenica 22 settembre a Sala Consilina la 31^ “Marcialonga”.

L’evento, organizzato dal Circolo Sportivo Club Napoli di Sala Consilina, vedrà una passeggiata agonistica per le strade del centro storico salese.

Il raduno è previsto per le ore 8 in Piazza Umberto I mentre la partenza alle ore 9 dopo la benedizione di don Domenico Santangelo.

Il percorso toccherà Piazza Umberto I, Via Roma, Via Boschi, discesa Alfisi,Via Giocatori, Via Pisacane, Via Gramsci, Via Pozzillo, Via Macchia Italiana, Via Madonna del Monte, Via Vairo, Via Santa Rosa, Via Indipendenza, Via Ferrucci, Via Castello, Via Pellico, Via Cellini, Via Orsini, Piazzatta Gracchi, Via Alfieri, Visa Salute, Via Manzoni, Via Petrarca, Via Manin, Via Camera, Via Fratelli Bandiera, Via Gatta, Piazzetta De Vita, Via Cavour, Via Battisti, Corso Vittorio Emanuele e ritorno in Piazza Umberto I.

Per l’occasione saranno aperte tutte le sette cappelle coinvolte nel percorso.

All’arrivo, previsto per le ore 12 sarà allestito un punto ristoro in località Cappuccini mentre alle 17 si svolgerà la premiazione in Piazza Umberto. Per l’occasione sarà sorteggiata una bici messa in palio dal Club Napoli.

Possono partecipare uomini, donne e bambini a partire dai sei anni dando l’adesione entro sabato 21 settembre.

Per maggiori info è possibile contattare il 340/1626675, il 349/ 6283620 ed il 347/8363039.

– Claudia Monaco –