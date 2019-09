Sala Consilina: il 21 settembre speciale Show Cooking nello Stosa Point di Galatro Arredamenti

Sabato 21 settembre un imperdibile appuntamento è in programma da Galatro Arredamenti in via Luigi Sturzo a Sala Consilina.

Tutti gli appassionati di arredamento, ma soprattutto di cucine, sono invitati a prendere parte allo speciale Show Cooking all’interno del nuovo Stosa Point a partire dalle ore 18.30.

Stosa Cucine è un’azienda che lavora ogni giorno seguendo un unico obiettivo, migliorare la vita delle persone attraverso cucine e prodotti di altissima qualità che si distinguono per design, innovazione e cura dei dettagli, realizzati nel totale rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Le creazioni Stosa sono studiate per dare valore al tempo che ognuno di noi trascorre all’interno degli ambienti della propria casa, sia in senso estetico che funzionale. Dalle collezioni classiche alle collezioni moderne, dalla cucina al living, lo spazio viene interpretato, progettato e disegnato per soddisfare le esigenze delle persone ed esaudire i loro desideri.

Proprio come fa Galatro Arredamenti, che mette al centro della propria mission i desideri e i gusti dei clienti.

L’evento è organizzato in collaborazione con Electrolux.

– Chiara Di Miele –