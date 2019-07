Sala Consilina: il 2 agosto la finalissima della terza edizione del Memorial Pinuccio Lamura

Si disputerà venerdì 2 agosto, con inizio alle ore 20.00, la finalissima del Memorial Pinuccio Lamura, giunto alla sua terza edizione e intitolato ad uno dei più noti imprenditori della provincia di Salerno. L’evento sportivo si terrà presso la sede della DFL a Trinità di Sala Consilina.

Nel corso della serata verrà attribuito il “Premio Giancarlo Lamura” alla squadra seconda classificata, mentre il primo premio del torneo, quello intitolato a Pinuccio Lamura, andrà come sempre nelle mani del team che si classificherà al primo posto.

Tra una partita e l’altra è previsto uno spettacolo di danza a cura della scuola “New Want to Dance” di Padula.

Non solo sport, ma anche divertimento e gastronomia per tutta la serata. Infatti sarà possibile far divertire i propri piccoli sui giochi gonfiabili allestiti per l’occasione e deliziare il palato con pizze, panini e crepes dolci.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a chiunque volesse trascorrere qualche ora di svago all’insegna del calcio a 5 e nel ricordo di un mai dimenticato imprenditore lungimirante.

Appuntamento, dunque, per venerdì 2 agosto alle 20.00 presso la sede della DFL Lamura in via Santa Maria degli Ulivi a Trinità di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –