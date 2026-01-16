Sala Consilina: il 18 gennaio eventi e laboratori all’Open Day dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone”
L’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina comunica che, in occasione dell’Open Day di domenica 18 gennaio, tutti i plessi resteranno aperti per accogliere famiglie, studenti e visitatori interessati a conoscere l’offerta formativa e gli ambienti didattici.
Nel corso della giornata, oltre alle attività di orientamento e alle visite guidate nei vari indirizzi di studio, alcuni plessi ospiteranno eventi e laboratori specifici, organizzati per mostrare da vicino competenze, progetti e professionalità sviluppati all’interno del “Cicerone”.
Tra le iniziative in programma anche un laboratorio di ricami presso l’ITIS Sistema Moda, le attività del Caseificio didattico con il progetto MilkLab, BIM Experience per l’indirizzo CAT e la presentazione del concorso “Creativity on the Road” in collaborazione con Cosilinauto s.r.l. e Casa Surace.
L’Istituto invita la comunità scolastica e il territorio a partecipare numerosi per scoprire da vicino percorsi, laboratori e opportunità formative.