Sala Consilina: “I Ragazzi di San Rocco” presentano la digital radio realizzata da e per i giovani

Ieri pomeriggio, presso l’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini a Sala Consilina, si è tenuta la presentazione della digital radio “ANG in radio #piùdiprima Sala Consilina Lasagne verdi”. Progetto ideato dall’Agenzia Nazionale dei Giovani e promosso dall’associazione “I Ragazzi di San Rocco”.

La digital radio intende promuovere un coinvolgimento diretto dei ragazzi in tutte le tematiche che a loro si rivolgono. La radio sarà infatti il megafono delle iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani legate alle politiche giovanili ma è anche uno strumento per informare e ascoltare i giovani, spesso protagonisti delle trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo della politica, della cultura, dell’informazione, del lavoro e della società.

“Questo progetto – spiega Carlo Maucioni – è nato grazie alla partecipazione, da parte dell’Associazione ‘I Ragazzi di San Rocco’, ad un bando di concorso pubblicato dall’Agenzia Nazionale dei Giovani, istituzione che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che si rivolge a tutti con l’obiettivo di far arrivare ai diretti interessati le iniziative promosse a livello europeo ma anche a livello governativo, quindi progetti come Erasmus e tanti altri“.

Il progetto utilizzerà un linguaggio molto vicino alle nuove generazioni e sarà un luogo in cui i ragazzi si sentiranno a loro agio perché avranno la possibilità di esprimere le loro idee, i loro sogni attraverso un microfono senza avere paura di pregiudizi.

“Questi ragazzi sono fortunati – ha affermato il Direttore editoriale di Ondanews, Rocco Colombo – perché vivono in un contesto altrettanto fortunato, perché c’è sempre qualcuno che dà l’anima per queste iniziative. Ringrazio Bruno Vocca e non posso che farvi le mie felicitazioni”.

Presenti anche il Sindaco Francesco Cavallone, il Vicesindaco Gelsomina Lombardi, gli assessori Elena Gallo e Francesco Spinelli, il consigliere comunale di opposizione Angela Freda.

– Elena Francesca Comuniello –