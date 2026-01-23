Due giovani di Sala Consilina questa mattina nella Piazza D’Armi della Scuola della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana dopo il 19° corso di formazione come allievi Vice Ipettori.

Si tratta di Assunta Mandia e Giovanni Villari. La neo Vice Ispettrice, di 26 anni, ha frequentato il Liceo Scientifico al “Pomponio Leto” di Teggiano e successivamente ha conseguito la laurea in Biotecnologie mediche. Villari, di 23 anni, invece, dopo aver seguito gli studi classici al “Cicerone” di Sala Consilina si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, materia nella quale a breve conseguirà la laurea.

Entrambi “figli d’arte”, hanno deciso di seguire le orme dei rispettivi papà. L’Ispettore Capo Vincenzo Villari è in quiescienza dallo scorso ottobre ed è stato in servizio come Vicecomandante presso la Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, mentre Mandia presta ancora servizio al COA della cittadina valdianese.

Il Direttore dell’Istituto, Dante Panatta, ha rivolto ai giovani Vice Ispettori che si sono formati presso la Scuola “Rivera” un saluto di rito sottolineando la centralità della dimensione valoriale del capitale umano della Polizia di Stato e l’importanza del fare squadra e dell’esserci sempre, che non è soltanto un motto, ma una scelta di vita.

I giovani poliziotti già a partire dal prossimo 28 gennaio saranno impiegati sul territorio, pronti ad onorare l’impegno assunto nella giornata odierna, con il solenne giuramento.

Il momento ricco di emozione è stato sugellato per entrambi i giovani valdianesi con la consegna degli alamari e dalla presenza dei familiari e degli amici cari.