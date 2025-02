L’ultimo Open Day dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina si è rivelato un vero e proprio successo, trasformando tutti i plessi scolastici in una grande esposizione.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi visitatori, tra cui studenti, genitori e membri della comunità locale. La giornata è stata arricchita da una serie di eventi che hanno messo in luce il talento e la creatività degli studenti dell’Istituto. Presso il plesso ITIS le ragazze del Sistema Moda hanno presentato una sfilata di abiti di loro creazione, mentre nell’Aula Magna dello stesso plesso è stata messa in scena una versione rivisitata de “La Locandiera” di Goldoni, rappresentata dai ragazzi dell’IP MAT.

La nuova autofficina dell’IP MAT ha ospitato la presentazione delle collaborazioni con le aziende locali, evidenziando l’importanza del legame tra scuola e territorio. Nel plesso ITIS gli studenti di Informatica hanno dimostrato l’uso dei visori per esplorare mondi virtuali da loro creati, mentre gli studenti del corso di Elettrotecnica hanno mostrato il funzionamento dei robot utilizzati nei loro progetti.

Nel frattempo, presso l’IPA Agrario il Caseificio Didattico ha organizzato una dimostrazione della filatura della mozzarella, suscitando grande interesse tra i partecipanti. Sul cielo del Cicerone i droni del CAT per geometri sorvolavano l’area, mostrando le potenzialità delle tecnologie avanzate.

Le sacerdotesse del Liceo Classico hanno messo in scena la nascita delle Olimpiadi e la ballata di “Lord Randal” è stata recitata in lingua inglese, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva. Inoltre, si sono svolte sfide di latino e greco utilizzando la strategia della gamification, rendendo l’apprendimento divertente e coinvolgente. Questo spettacolo a cielo aperto ha dimostrato solo in parte il potenziale degli indirizzi del Cicerone, confermando l’eccellenza e l’innovazione che caratterizzano questa scuola.

Sebbene gli Open Day siano terminati, i docenti continuano ad accogliere gli studenti delle Terze Medie che desiderano prenotare una giornata da Cicerone. È possibile prenotare una visita diurna attraverso il sito www.istitutocicerone.edu.it.

La Segreteria resterà aperta tutte le mattine dei giorni feriali e nelle domeniche del 2 e 9 febbraio per offrire supporto alle iscrizioni. Scegli il tuo futuro con il Cicerone, oggi stesso!