Sala Consilina: grande affluenza per la riapertura del Bar Kairos in località Sant’Antonio

Dopo mesi di fermo a causa dell’emergenza Covid-19, questa mattina il Bar Kairos situato in località Sant’Antonio a Sala Consilina ha finalmente riaperto le porte ai clienti.

Grande affluenza nel locale dove le persone hanno potuto deliziare il palato con la vasta scelta di golosi e fragranti prodotti dolci messi a disposizione dallo staff. Non solo proposte dolci, fiore all’occhiello per chi vuole godersi un’ottima e gustosa colazione, ma si possono trovare anche prodotti salati.

Il Kairos ritorna ad accogliere i suoi clienti affezionati nel pieno rispetto delle norme per contenere il contagio da Coronavirus ed a coccolarli dalle 6 del mattino fino a sera intorno alle 22. Il bar da sempre è uno dei punti di ritrovo per le famiglie, per chi vuole gustare le tante golosità preparate e le ottime crêpes, per chi vuole prendersi soltanto un caffè al volo durante un momento di pausa, un gelato o per i gruppi di amici che si riuniscono nell’ora dell’aperitivo o semplicemente per guardare le partite di calcio in compagnia.

“Abbiamo riaperto con un po’ di ritardo considerato che l’apertura era prevista per settembre – dichiara il gestore Giuseppe Imparato – Puntiamo soprattutto sulla colazione: offriamo vari tipi di cornetti, torte prodotte da noi, plumcake e crostatine. La gente, però, passa da noi anche per un semplice caffè visto che ci troviamo su una strada principale ed è quindi molto trafficata. La sera c’è la possibilità di vedere le partite e offriamo anche aperitivi abbondanti. Sono contentissimo di ripartire visto che in questo posto si era creato un ambiente piacevole dove si ritrovavano parecchie persone. Abbiamo riaperto tardi rispetto agli altri perché ci sono stati vari problemi soprattutto con il personale e di natura organizzativa”.

– Annamaria Lotierzo –