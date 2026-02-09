Sala Consilina festeggia i 100 anni della signora Rosina Benvenga, testimonianza vivente di un secolo attraversato con dignità e forza.

In occasione della sua festa è stata raggiunta dal sindaco Domenico Cartolano e dal vicesindaco Bartolo Lettieri che le hanno donato una targa commemorativa come segno di affetto, gratitudine e riconoscenza a nome dell’intera comunità.

“Cento anni di vita rappresentano una storia preziosa fatta di ricordi, sacrifici, valori e amore per la famiglia e per il paese” è il messaggio di auguri alla centenaria e alla sua famiglia.