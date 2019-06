Sala Consilina: dopo l’incidente gli rubano il cross ancora insanguinato. La madre di sfoga su Facebook

E’ un triste episodio quello che ha visto protagonista in questi ultimi giorni un giovane di Sala Consilina e il suo motocross. Il ragazzo non solo ha dovuto fare i conti con un incidente che lo ha costretto a diversi giorni di recupero in ospedale, ma in più ha dovuto sopportare anche l’amara scoperta del furto del suo cross, sul luogo dell’incidente, ancora ricoperto dal suo sangue.

A denunciare l’accaduto su Facebook entrambi i genitori del ragazzo, con due post in cui si vedono rammaricati e anche arrabbiati per quanto accaduto.

L’incidente è avvenuto il 12 giugno scorso. Il ragazzo è caduto dal suo cross da montagna riportando escoriazioni, frattura del naso e un trauma facciale.

“Questa sera è il momento delle riflessioni – scrive la madre su Facebook – dell’indignazione umana, senza scrupolo. Dopo dieci giorni di ospedale siamo tornati a casa, anche se con punti e cicatrici. Non posso dire lo stesso per il cross di mio figlio. Chi e con quale coscienza ha portato un cross insanguinato nel proprio garage? Un cross che non ha neanche un alto valore economico“.

“Qualcuno ha visto e non ha soccorso mio figlio a terra per prendere il cross? – si domanda la donna – Beh, a te che ce l’hai ora nel garage, forse di un colore ormai diverso, modificato, voglio dire che Dio è grande. Non ti sei preoccupato di vedere cosa era successo pur vedendo il sangue. Vergogna“.

“Il cross non ha valore, ma la vita umana sì – conclude la madre del giovane – Non mi resta che ringraziare Dio per avere mio figlio a casa, con noi“.

– Paola Federico –