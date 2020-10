Sala Consilina: domani riapre il Bar Kairos in località Sant’Antonio

L’attesa è finita e Bar Kairos in località Sant’Antonio a Sala Consilina sta tornando più forte di prima.

Domani, lunedì 5 ottobre, il bar riapre a partire dalle 5.00 di mattina per accompagnarvi in tutti i momenti della giornata.

Prima colazione con prodotti genuini e fragranti, aperitivo ed happy hour in compagnia, una gustosa pausa caffè con gli amici o con i colleghi, un delizioso gelato con i propri figli. Per tutte queste occasioni Bar Kairos è pronto ad accogliervi in un ambiente comodo, sicuro e di buon gusto.

Appuntamento domani per la riapertura del Bar Kairos in località Sant’Antonio a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –