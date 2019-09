Sala Consilina: domani nuova apertura della “Lanterna 2.0” targata “Peccati di Gola”

Nuova apertura firmata “Peccati di Gola” che dà il via ad un altro progetto a Sala Consilina con la “Lanterna 2.0”.

Domani, lunedì 9 settembre alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione della gestione di un locale storico del centro della cittadina che i Maestri Pasticcieri Cono e Franco Tropiano renderanno ancora più piacevole grazie alle loro dolci creazioni e ai gustosi aperitivi, caffè e stuzzichini rustici.

La “Lanterna 2.0” sarà caffetteria, rosticceria ma soprattutto pasticceria per proseguire quanto “Peccati di Gola” ormai da anni sta facendo anche nella sede principale a Silla di Sassano.

Appuntamento per lunedì 9 settembre alle 19.00 in via Matteotti a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –