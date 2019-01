Nel nome dello sport, del ricordo e della solidarietà anche quest’anno al PalaZingaro di Sala Consilina si rinnova l’appuntamento con la “Maratona 12 ore di Basket”, giunta alla quinta edizione e in programma domani a partire dalle 10:00.

La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Basket di Sala Consilina, con il patrocinio del Comune, il contributo della Banca Monte Pruno e la collaborazione dell’Associazione ConRett Onlus. La “Maratona 12 ore di Basket” è stata ideata nel 2014 per ricordare Maria Dorotea Di Sia, 26enne originaria di Sala Consilina rimasta vittima di un tragico incidente stradale nel 2014. Ma è diventata anche l’occasione per dare il proprio contributo nel nome della solidarietà: anche in questa edizione il risultato della raccolta fondi sarà devoluto all’Associazione ConRett Onlus, che si batte per aiutare le vittime della Sindrome di Rett, tra le quali c’è una bambina di Sala Consilina.

Tanti gli appuntamenti sportivi in programma nel corso della giornata, tra cui l’incontro di basket di Serie C Silver tra Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità e Forio alle 16.30.

Non mancheranno giochi e animazione per bambini e le tradizionali partite di basket per tutte le età: genitori contro figli, “mascotte” contro giocatori.

La “Maratona 12 ore” culminerà alle ore 22.00 con l’estrazione di premi da parte di alcuni dei ragazzi di Casa Surace.

– Chiara Di Miele –